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В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

4 апреля в 10:34 174 просмотра

В Пензенской области из-за возможного половодья ввели режим повышенной готовности.

Документ, опубликованный на сайте регионального правительства, подписал и. о. губернатора Николай Симонов.

Режим повышенной готовности действует с 3 апреля и до особого распоряжения.

В документе сказано, что введение таких мер связанно с прогнозируемым в первой половине апреля резким повышением температуры воздуха, сопровождающимся дождями. Конкретно речь идет о возможном затоплении населенных пунктов, разрушении объектов инфраструктуры, гидротехнических сооружений, а также ухудшении качества питьевой воды.

В это время будет организован контроль за уровнем воды в реках и состоянием гидротехнических сооружений. Жителей области будут информировать о развитии паводка и мерах спасения.

Также планируют организовать прочистку ливневой канализации, дренажных канав, водопропускных сооружений от снега, льда, мусора для исключения локальных подтоплений жилых домов, подготовку техники, плавсредств, водооткачивающей техники и другого необходимого оборудования. Кроме того, специалисты обеспечат готовность пунктов временного размещения на паводкоопасных территориях к приему эвакуируемого населения, усилят контроль за качеством питьевой воды в источниках централизованного и нецентрализованного водоснабжения, при ухудшении ее качества организуют подвоз.


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