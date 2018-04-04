Жильцов дома в Засечном пугают слухами о случае туберкулеза в подъезде

Жители дома № 8 на ул. Светлой в селе Засечном Пензенской области не на шутку встревожены: в подъезде появилось объявление о том, что у одного из жильцов диагностирован туберкулез.

Об этом в ИА «Пенза-Пресс» сообщил встревоженный сельчанин. По его словам, копии объявления также раскидали по почтовым ящикам жильцов подъезда.

«Затянувшаяся апрельская шутка или реальная угроза здоровью? Ходят разные слухи. Помогите снять панику и выяснить правду», — написал он, приложив к обращению снимок объявления.

Автором предупреждения, судя по подписи, якобы является администрация ГБУЗ «Пензенская районная больница». Жильцов дома призывают пройти обследование в поликлинике № 2 у врача-фтизиатра.

Корреспонденты информагентства обратились в пресс-службу регионального минздрава с просьбой помочь разобраться в ситуации. В ведомстве сказали, что в настоящее время информация, изложенная в объявлении, проверяется, пока же от комментариев воздержались. «Пенза-Пресс» продолжит следить за развитием событий.