Минсельхоз запустит роботов-исследователей на российские пашни

Минсельхоз разрабатывает программу «Цифровизация сельского хозяйства», которую планируется запустить уже в 2019 году, сообщают «Известия».

В частности, будут созданы системы учета сельхозземель и отслеживания всех продуктов, производимых аграриями.

Также программа предполагает и внедрение роботов, которые будут собирать пробы почв. Такие исследования позволяют точно определить, сколько нужно внести удобрений и на каких земельных участках, что снизит затраты сельхозпроизводителей и повысит урожайность культур.

Сумму, которую необходимо будет выделить на реализацию программы, в Минсельхозе не назвали. Однако аграриям обещают возместить часть затрат на закупку программного обеспечения и спецтехники.

По данным Минсельхоза, сейчас в РФ только 10% пашни обрабатывается с применением цифровых систем, а неиспользование новых методов приводит к потере до 40% урожая.