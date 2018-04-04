В Пензе пройдет первый этап Кубка России по плаванию. Соревнования состоятся во дворце водного спорта «Сура».

В соревнованиях примут участие мужчины старше 14 лет и женщины старше 12 лет, которые имеют разряд не ниже первого. Спортсмены поборются за награды в 17 индивидуальных видах программы, а также в эстафетах, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Турнир состоится с 5 по 7 апреля во дворце водного спорта «Сура». Церемония открытия пройдет 5 апреля в 10.50.

Результаты соревнований будут учитываться при формировании официального рейтинга для допуска спортсменов на первенство России по плаванию среди юниоров и первенство России среди юношей и девушек, которые пройдут в Саранске с 7 по 11 мая.

Возрастные ограничения — 0+.