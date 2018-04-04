Для пензенцев пустят дополнительные автобусы на Радоницу и Пасху

В Пензе в дни празднования православных праздников, 8, 15 и 17 апреля, пустят дополнительный транспорт до городских кладбищ.

Так, с остановки «Пенза-I» до Восточного кладбища организуют дополнительный транспорт:

— 8 апреля планируется задействовать до двух автобусов среднего класса, режим работы — с 7.00 до 14.00;

— 15 апреля планируется задействовать до пяти автобусов большого класса, режим работы — с 7.00 до 16.00;

— 17 апреля планируется задействовать до восьми автобусов большого класса, режим работы — с 7.00 до 16.00.

Стоимость проезда составит 20 рублей.

Кроме того, указанное направление будет дополнительно обслуживаться маршрутом регулярных перевозок № 12 «Пенза-I — Военный городок № 2».

До Новозападного кладбища можно будет добраться на троллейбусах № 8, автобусах № 30 и маршрутках № 10. До Ахунского кладбища — автобусах № 99 и маршрутках № 9.

8, 15 и 17 апреля работа маршрутов регулярных перевозок №№ 8, 9, 10, 30, 99 будет организована по расписанию рабочего дня, сообщает пресс-служба горадминистрации.