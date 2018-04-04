Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
Автомобилисты массово пробивают колеса на дороге в Арбеково. ФОТО
Пензенская область сделала рывок в развитии малого бизнеса. ИНФОГРАФИКА
Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе решат вопрос с обучением детей из дома ул. Кулибина, 10
В Сердобске и Заречном модернизируют кинозалы за счет Фонда кино
В Пензе объем мобильных платежей Tele2 вырос в два раза
В Пензе приставы заставили драчуна оплатить лечение пострадавшего
Для пензенцев пустят дополнительные автобусы на Радоницу и Пасху
Жильцов дома в Засечном пугают слухами о случае туберкулеза в подъезде
«ЭР-Телеком» подвел итоги года
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
Президент продлил полномочия Натальи Канцеровой
В Городе Спутнике до конца апреля снижены цены на квартиры в ЖК «Оригами»

Больницы Пензенской области проверят федеральные эксперты

4 апреля в 12:29 276 просмотров

В Пензенской области состоится проверка доступности оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе.

Проверку будут проводить специалисты Министерства здравоохранения и представители Центра организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ НМИЦ ПМ Минздрава РФ. В области они будут с 16 по 20 апреля.

В первую очередь эксперты посетят 27 объектов медучреждения, где идет реализация проекта «Бережливая поликлиника».

Также больницам помогут подготовиться к воплощению в жизнь нового приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Этот проект является продолжением «бережливого» производства, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В пилотную программу до конца 2018 года включат 32 областных поликлиники. Его главная цель — повышение к 2020 году удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях до 60%. Это подразумевает сокращение очередности, создание доброжелательных и комфортных условий в зонах регистрации и ожидания визита к врачу, широкомасштабную информационно-просветительскую работу.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/76542/

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...