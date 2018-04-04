Больницы Пензенской области проверят федеральные эксперты

Проверку будут проводить специалисты Министерства здравоохранения и представители Центра организации первичной медико-санитарной помощи ФГБУ НМИЦ ПМ Минздрава РФ. В области они будут с 16 по 20 апреля.

В первую очередь эксперты посетят 27 объектов медучреждения, где идет реализация проекта «Бережливая поликлиника».

Также больницам помогут подготовиться к воплощению в жизнь нового приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Этот проект является продолжением «бережливого» производства, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В пилотную программу до конца 2018 года включат 32 областных поликлиники. Его главная цель — повышение к 2020 году удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях до 60%. Это подразумевает сокращение очередности, создание доброжелательных и комфортных условий в зонах регистрации и ожидания визита к врачу, широкомасштабную информационно-просветительскую работу.