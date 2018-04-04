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В Пензе приставы заставили драчуна оплатить лечение пострадавшего

4 апреля в 12:36 236 просмотров

Судебные приставы заставили пензенца вернуть фонду ОМС деньги за лечение избитого им мужчины.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, избитого мужчину с травмами средней тяжести доставили в больницу, на лечение он потратил 25 тысяч рублей. Злоумышленник за содеянное получил условный срок, кроме этого, прокурор подал иск о возмещении потраченных денег.

Однако виновный выплачивать деньги не спешил, поэтому за дело взялись судебные приставы. На прием к ним должник приехал на своем стареньком авто, на который немедленно наложили арест. Спустя два дня, мужчина все оплатил деньги, чтобы не лишаться машины.


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