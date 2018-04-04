В Пензе объем мобильных платежей Tele2 вырос в два раза

За 2017 год жители региона совершили платежи на 29 млн рублей. Самыми популярными услугами стали: оплата размещения объявлений на сайтах, мобильные и денежные переводы, покупки в Google Play, а также погашение автомобильных штрафов и внесение оплаты за парковки.

За год оборот сервиса увеличился в два раза, а количество совершенных операций — на 32%. В среднем сумма одного платежа в регионе составляет 256 рублей, этот показатель вырос на 24% за 2017 год.

В 2017 году компания расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на уникальной интерактивной площадке market.tele2.ru. Портал позволяет всем желающим совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тысяч товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. Среди них — банковская карта «Другие правила» с возможностью самостоятельно выбрать не только банк, но и стоимость обслуживания, процент по кредиту и программу лояльности, а также сервис «Мобильные накопления», который позволяет открыть взнос с доходностью 5% годовых прямо с мобильного счета Tele2.

Кроме того, на площадке market.tele2.ru клиентыTele2 могут подписаться на сервис kioZk и получить доступ к сотням периодических изданий. Среди популярных услуг — интернет-шопинг с fashion-агрегатором Clouty, где представлено около 2,5 млн товаров, и круглосуточная консультация ветеринара.

«2017 год стал продуктивным для развития мобильной коммерции Tele2. Выйдя за рамки телекома, мы первыми запустили интерактивную площадку market.tele2.ru, которая сегодня фактически представляет собой финансовый супермаркет. Кроме этого, мы создали кобрендинговую карту «Другие правила», и запустили программу лояльности «Больше», клиенты которой получают кешбэк на счет мобильного телефона. За прошлый год оператор обеспечил возможность оплачивать еще более 10 тысяч новых товаров и услуг прямо со счета телефона, увеличив их количество в полтора раза. Также на портале market.tele2.ru работает раздел с эксклюзивными предложениями от партнеров, и сегодня там доступны скидки на электронные журналы, на покупки в интернет-магазинах или на услуги для домашних питомцев. Одним из самых популярных сервисов стала оплата парковок. В 2018 году мы продолжим развивать сервис мобильной коммерции и предложим нашим клиентам новые возможности», — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.