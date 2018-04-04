Жителей разрушающегося дома на кл. Кулибина переселяют в санаторий

Виктор Кувайцев пояснил, что собственникам, которые уже подали документы на переселение в маневренный фонд, сегодня нужно переехать в выбранные помещения. Остальные также могут подать заявку, пока жители могут заселиться в санаторий имени Володарского. Для каждой семьи предусмотрены отдельные комнаты: с детьми — в трехместные номера, без детей — в двухместные. Проживание и питание будет оплачено за счет бюджетных средств, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Санаторий — это пункт временного пребывания. По закону, мы имеем право, чтобы вы там проживали, и все расходы покрывал бюджет до того момента, когда будут готовы жилые помещения для вашего расселения.

По распоряжению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, нам подбирают несколько помещений из собственности субъекта для того, чтобы их использовать в перспективе как маневренный специализированный жилой фонд. Несмотря на то, что возможности городского бюджета практически исчерпаны в связи с переселением дома № 35 по улице Ударной, мы делаем ревизию каждого помещения в нашем маневренном фонде для того, чтобы определиться, какое количество мы можем дополнительно найти», — сказал градоначальник.

По словам Виктора Кувайцева, если муниципалитет найдет возможность выплатить федеральную долю за квартиры в микрорайоне Заря, построенные по программе переселения граждан, то это может стать еще одним вариантом для размещения жителей с улицы Кулибина. Эти помещения остались свободными, потому что некоторые участники программы не переехали, а воспользовались выкупом за квартиры.

Чтобы имущество граждан осталось в сохранности, дом на ул. Кулибина будет находится под постоянной охраной. Чтобы попасть в квартиру, нужно будет предоставить сведения о прописке. Пройти могут и квартиранты — они занесены в отдельный список.

«Временно зайти, упаковать и взять вещи можно, но пребывать постоянно там нельзя», — уточнил мэр.

Аварийный дом отключат от газоснабжения, однако некоторое время, по просьбам жителей, останется электричество для сохранения запасов продуктов. Останется и отопление в целях предотвращения образования сырости в помещениях.

Кроме того, для вывоза и временного хранения ценных вещей в настоящее время подбираются помещения. Для перевоза багажа задействуют специальные службы.

Детям предложили обучение в школе № 19 рядом, с санаторием в Ахунах, там же организуют и детсадовские группы.

«Всем, кто пожелает оставить детей учиться в школе № 18, и тем трудящимся, которые работают в заводской микрорайоне, обеспечат муниципальное транспортное сообщение. Автобусы будут забирать утром людей из санатория и довозить до площадки школы № 18, а вечером с этого же места увозить обратно», — отметили в пресс-службе.

«Мы будем помогать вам на каждом шагу», — заверил жителей аварийного дома Виктор Кувайцев.