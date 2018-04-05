Как ремонт техники втянул пензенцев в запутанную историю. Расследование

Чем может обернуться банальный ремонт телевизора? Жители Пензы, решившие «воскресить» сломанную технику в сервисной компании, не подозревали о том, что окажутся в эпицентре весьма неоднозначной истории, достойной, как нам кажется, внимания полицейских ОБЭП.

В информационное агентство «Пенза-Пресс» с жалобой, на первый взгляд, рядовой, обратилась жительница города. Она рассказала о том, что ее муж, решив починить вышедший из строя телевизор, загуглил «ремонт техники в Пензе» и, перейдя по одной из предложенных ссылок, оказался на сайте компании «BIT Сервис».

Дальше — разговор с оператором, приезд курьера, 20-дневный ремонт телевизора, обнаружение новых неполадок (как следствие — увеличение итоговой стоимости ремонта на треть) и возврат техники. Однако вместо ожидаемого «хэппи-энда» спустя несколько суток телевизор вновь сломался. Казалось бы, банальная ситуация, и выход из нее прост: вновь отнести технику в сервисный центр, потребовать устранения неполадок или денежной компенсации за некачественную услугу. Но вместо этого хозяева телевизора решили сначала узнать больше о компании, и тут выяснились очень интересные факты…

«Решили связаться с руководителем ИП, на которого зарегистрирована компания. Реквизиты находятся в свободном доступе в интернете. В квитанции к заказу нашли ИНН, ОГРНИП, увидели имя предпринимателя. Он зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Позвонили в организацию «Веселая затея Парнас», генеральным директором которой он является, попросили у сотрудниц контакты. Он заявил, что не имеет никакого отношения к пензенской организации», — рассказала женщина.

Имело ли место использование чужих реквизитов? С просьбой проверить деятельность организации женщина обратилась в полицию. Ответом она поделилась с «Пенза-Пресс»: судя по документу, запрос в настоящее время перенаправлен в Роспотребнадзор, однако по вопросу оказания некачественных услуг.

Корреспонденты информагентства решили провести свое расследование.

Нам удалось связаться с предпринимателем из Санкт-Петербурга, под реквизитами которого якобы осуществляет деятельность компания «BIT Сервис». Он также заявил, что не имеет к организации никакого отношения.

«Я уже и в ОБЭП писал, и в полицию ездил к участковому. Я написал заявление, мы из участка звонили в «BIT Сервис». Я спрашивал, можно ли посмотреть бланк их договора, на что мне ответили, что на сайте нельзя. Оператор сказала, что я смогу посмотреть бланк с реквизитами только в том случае, если курьер приедет забирать у меня какую-то технику. Я даже не делал печать к ИНН, а у них есть — с моей фамилией!» — рассказал бизнесмен, имея в виду штамп на квитанции к заказу, которым поделилась пензячка. Копия этой квитанции имеется в распоряжении «Пенза-Пресс».

В ходе разговора выяснился еще один любопытный факт: оказывается, это не первый случай, когда мужчина узнавал об использовании своих реквизитов.

«Первый случай произошел в Москве, я до конца даже не понял, что это вообще было. Мне пришла судебная повестка на почту с просьбой явиться в столицу через два дня. Я написал, что никакого отношения к этому не имею, и все. Я думаю, что в Пензе кто-то просто открыл сервис, взял первые попавшиеся реквизиты — они ведь находятся в открытом доступе в интернете. Теперь по ним работают, и получается так, что я должен платить налоги за них. Для меня это нонсенс», — признался предприниматель.

Тем не менее, вопреки опасениям бизнесмена, офис у компании имеется, и корреспонденты информагентства посетили его, чтобы запросить документы о регистрации и пообщаться с сотрудниками.

Однако общение с единственной оказавшейся на месте работницей лишь породило новые вопросы. По словам офис-менеджера Дианы, организация открылась в августе прошлого года, тогда же она устроилась на работу. Учредителя из Санкт-Петербурга — по крайней мере, так он назвался — она видела лишь однажды. А о директоре компании «BIT Сервис» информации — и того меньше: девушка смогла назвать только его имя, признавшись, что фамилия и контактный телефон работодателя ей неизвестны.

«Директор у нас в Саратове, когда приедет — не знаю, не докладывает», — добавила она.

По указанному на сайте адресу и принимают, и чинят технику. Имеется у компании и свой склад запчастей. Если чего-то нет в наличии — заказывают из других городов, где есть филиалы «BIT Сервиса»: в Саратове либо в Ростове. С выплатой зарплат работников, по словам офис-менеджера, проблем не возникает, а вот недовольных клиентов, судя по книге отзывов, которую можно найти в уголке покупателя, — хоть отбавляй.

«Не бывает такого, чтобы люди всегда и всем были довольны. Как и в обычных магазинах», — пояснила сотрудница.

В уголке покупателя также удалось найти уведомление о постановке на учет физического лица — того самого предпринимателя из Санкт-Петербурга — в налоговом органе. Все реквизиты совпали с указанными в квитанции и фактически принадлежащими бизнесмену. Также на стенде размещены текст закона «О защите прав потребителей», «Правила бытового обслуживания населения РФ» и «Правила торговли 2017».

Так кто же в итоге говорит правду, а кто — лукавит? Чтобы разобраться в ситуации, мы решили обратиться в управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) регионального УМВД с просьбой помочь разобраться в этой запутанной истории. И. о. начальника управления Денис Новиков признался, что на его памяти раньше в управление по таким вопросам не обращались.

«Нужно писать нам заявление, будем разбираться, проводить проверку. Может, это техническая ошибка, может, действительно под чьими-то реквизитами осуществляют деятельность. Если будет выявлен факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности, то возможна административная ответственность. По заявлению в полицию любые проверки у нас проводятся в течение трех суток, в случае необходимости срок продлевается до 10. Если нужны длительные экспертизы — до 30 суток, это максимум», — рассказал он.

Воспользовавшись советом полковника полиции, корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» направили официальный запрос в УЭБ и ПК пензенского УМВД. Параллельно мы отслеживаем ответы на запрос жительницы города, хозяйки злополучного телевизора. Напомним, в настоящее время обращение перенаправлено в Роспотребнадзор.

О том, как вести себя в том случае, если вас не удовлетворило качество оказанной услуги, мы решили спросить у операторов «горячей линии» ведомства. Полностью приводим инструктаж от пензенского Роспотребнадзора.

«Компания должна безвозмездно устранить недостатки, также можно потребовать уменьшения цены выполненной работы или ее повторного выполнения, возмещения понесенных расходов. В случае невозможности устранения недостатков потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатком выполненной работы. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Пишется претензия в двух экземплярах, в течение 10 дней предприниматель должен ее рассмотреть. По результатам принимается решение либо по дальнейшему обращению в судебные органы для проведения экспертизы, либо можно провести экспертизу собственными силами, предварительно уведомив об этом предпринимателя. По результатам экспертизы будет вынесено решение о компенсации морального вреда, возврате потраченных на некачественную услугу средств. А если телевизор еще пострадал в процессе оказания услуги — то и о выплате его остаточной стоимости», — пояснили в управлении.

Таким образом, потребитель, попав в неприятную ситуацию, остается один на один с компанией? Пензенский Роспотребнадзор, по словам оператора «горячей линии», не может оценить качество оказанной услуги — в связи с отсутствием экспертов.

«Поэтому либо предприниматель сам удовлетворяет требования потребителя, либо после претензионного порядка потребитель обращается в суд», — подытожил представитель ведомства.

Пожалуй, делать какие-либо выводы по итогам проведенного журналистского расследования — преждевременно: возможно, действительно имеет место обычный технический сбой, повлекший за собой путаницу с реквизитами и невольно бросивший тень на репутацию сервисного центра. Расставить точки над «i» в этой ситуации смогут только представители правоохранительных органов.

Корреспондентам ИА «Пенза-Пресс» остается лишь ждать результатов проверок и надеяться на то, что наш материал лишний раз привлечет внимание к проблеме качества оказания услуг.