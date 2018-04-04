В Пензе ОПГ заработало на инсценировке аварий 3 млн рублей

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования организованной преступной группой (ОПГ).

Следствие установило, что житель Пензенской области в 2015 году организовал группу людей, которым удалось инсценировать 27 ДТП. Среди них были якобы виновные и пострадавшие, последние затем подавали в страховую компанию пакеты документов, необходимые для получения выплат.

«Таким образом, участники ОПГ получили от страховой компании более 3 млн рублей, чем причинили страховой компании крупный ущерб», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Полицейские заподозрили неладное, когда анализировали ситуацию, сложившуюся на рынке автострахования. Оказалось, что определенные автомобили фигурировали во многих страховых случаях.

«Подозрительные аварии происходили либо днем в отдаленных селах, либо на территории Пензы ночью. В качестве виновной стороны выступали водители автомобилей отечественного производства, а в качестве потерпевших — водители иномарок представительского класса, таких как BMW, Audi, Mercedes», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время по делу задержаны восемь человек, в том числе — два судебных пристава, один инспектор ДПС и эксперты «Регионального экспертного центра», который выдавал заключение об осмотре машин.

Машины, с помощью которых инсценировали ДТП, изъяли. Расследование продолжается.