Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
«Концертник». В «Захвате» мы давали людям свободу выражения. Интервью с А. Грушкиным
Рецензия на книгу «Человек, рисующий синие круги»
Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе совершено нападение на бригаду «скорой»
Зареченец погиб из-за ссоры с любимой
Жителя Чаадаевки подозревают в распространении порно в соцсети
В Пензе иностранца подозревают в организации азартных игр
Пензячка пыталась подарить новорожденного знакомой — СКР
Никольского автолюбителя подозревают в попытке дать взятку инспектору
В Городище отец жестоко поплатился за оскорбление невестки
В Пензенской области, нанюхавшись газа, погиб подросток — СКР
В Пензе сотрудника колонии подозревают во взяточничестве
Петербуржца осудили на 8 лет за доставку в Пензу 23 кг наркотиков

В Пензе ОПГ заработало на инсценировке аварий 3 млн рублей

4 апреля в 13:55 568 просмотров
(ОПГ).

" data-title="В Пензе ОПГ заработало на инсценировке аварий 3 млн рублей — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования организованной преступной группой (ОПГ).

Следствие установило, что житель Пензенской области в 2015 году организовал группу людей, которым удалось инсценировать 27 ДТП. Среди них были якобы виновные и пострадавшие, последние затем подавали в страховую компанию пакеты документов, необходимые для получения выплат.

«Таким образом, участники ОПГ получили от страховой компании более 3 млн рублей, чем причинили страховой компании крупный ущерб», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Полицейские заподозрили неладное, когда анализировали ситуацию, сложившуюся на рынке автострахования. Оказалось, что определенные автомобили фигурировали во многих страховых случаях.

«Подозрительные аварии происходили либо днем в отдаленных селах, либо на территории Пензы ночью. В качестве виновной стороны выступали водители автомобилей отечественного производства, а в качестве потерпевших — водители иномарок представительского класса, таких как BMW, Audi, Mercedes», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время по делу задержаны восемь человек, в том числе — два судебных пристава, один инспектор ДПС и эксперты «Регионального экспертного центра», который выдавал заключение об осмотре машин.

Машины, с помощью которых инсценировали ДТП, изъяли. Расследование продолжается.


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...