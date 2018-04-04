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В минздраве прокомментировали объявление о случае туберкулеза в Засечном

4 апреля в 14:23 554 просмотра
, что один из жильцов подъезда заражен туберкулезом.

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Главный внештатный фтизиатр минздрава Пензенской области Елена Соколова прокомментировала ИА «Пенза-Пресс» появившееся в доме в селе Засечном объявление о том, что один из жильцов подъезда заражен туберкулезом.

Елена Соколова подтвердила, что автором оповещения являются медработники Пензенской районной больницы.

«В тех случаях, когда выявляются случаи заболевания туберкулезом, фтизиатры должны, в соответствии с нормативными актами, осуществлять комплекс мер, направленных на исключение заболеваний среди лиц, контактировавших с заболевшим. Это могут быть родственники, знакомые, сослуживцы, соседи», — отметила она.

Главный внештатный фтизиатр порекомендовала всем вышеперечисленным лицам обратиться в поликлинику для прохождения флюорографии, в том случае, если в последний раз обследование они проходили более полугода назад. Она добавила, что в настоящее время больной госпитализирован.

«Мы идем в очаги тогда, когда пациент госпитализирован и находится на лечении. Мы выпишем его из больницы, когда он не будет опасен для окружающих», — сообщила Елена Соколова.

Напомним, ранее житель дома № 8 на ул. Светлой села Засечного обратился в ИА «Пенза-Пресс» с просьбой выяснить, действительно ли здоровью жильцов подъезда угрожает опасность или же появившееся объявление — лишь «затянувшаяся первоапрельская шутка».


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