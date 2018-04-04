За увлечение оружием сурский адвокат должен заплатить штраф

В Городищенском районе Пензенской области осудили адвоката, который изготавливал, а также приобретал и хранил огнестрельное оружие и боеприпасы.

Суд установил, что мужчина, зарегистрированный в московской коллегии адвокатов и проживающий в городе Сурске, нашел неподалеку от села Трескино исправный охотничий карабин и боеприпасы, которые решил взять себе.

Кроме того, у адвоката имелись также два газовых пистолета, которые он переделал в огнестрельное оружие. Через интернет он купил к ним патроны, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В процессе судебного разбирательства мужчина ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа. Суд его полностью удовлетворил и обязал заплатить 150 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.

Все оружие сотрудники правоохранительных органов изъяли в принудительном порядке.