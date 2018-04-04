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4 апреля в 15:03 400 просмотров

Пензенец разместил в Сети последствия схода с крыши кусков льда и снега.

По словам автора поста, размещенного в группе «Подслушано у водителей. Пенза» соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел около дома № 63 по улице Володарского. На фотографии видно, что из-за схода льда и снега пострадали два припаркованных автомобиля. У одного из них — серьезные повреждения: помяты крыша, капот и разбито лобовое стекло.

Подписчики группы отметили, что на этой улице есть много опасных мест.

«Володарского, 71а, там такая жесть висит, не то что легковушку — грузовик в лепешку сплющит», — написал Виктор.

Будут ли подавать жалобы на коммунальную службу владельцы машин, неизвестно. Ранее мы писали, что за подобный случай пензенец отсудил у управляющей компании ремонт поврежденного авто, а также сумму утраченной его стоимости.

Фотография: скриншот - https://vk.com/podslushano_avto_58

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