Пензенец разместил в Сети последствия схода с крыши кусков льда и снега.

По словам автора поста, размещенного в группе «Подслушано у водителей. Пенза» соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел около дома № 63 по улице Володарского. На фотографии видно, что из-за схода льда и снега пострадали два припаркованных автомобиля. У одного из них — серьезные повреждения: помяты крыша, капот и разбито лобовое стекло.

Подписчики группы отметили, что на этой улице есть много опасных мест.

«Володарского, 71а, там такая жесть висит, не то что легковушку — грузовик в лепешку сплющит», — написал Виктор.

Будут ли подавать жалобы на коммунальную службу владельцы машин, неизвестно. Ранее мы писали, что за подобный случай пензенец отсудил у управляющей компании ремонт поврежденного авто, а также сумму утраченной его стоимости.