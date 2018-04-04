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В Пензу для обмена опытом приедут библиотекари из 11 регионов

4 апреля в 15:18 236 просмотров
«Библиотека — территория творчества» (0+).

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11 и 12 апреля в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества заработает межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека — территория творчества» (0+).

«В мероприятии примут участие ведущие специалисты библиотек Москвы, Тамбова, Липецка, Самары, Орла, Калуги, Саратова, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Саранска, Белгорода и Пензенской области», — отметили в пресс-центре облправительства.

Участникам лаборатории предстоит обсудить две темы: «Поддержка и развитие чтения: миссия библиотеки» и «Молодежное волонтерство в библиотечной сфере: идеи, практики, перспективы». Они смогут обменяться опытом, принять участие в интерактивных мастер-классах и выработать стратегии эффективного взаимодействия с молодыми читателями.

Для библиотекарей будет организована культурная программа, включающая посещение достопримечательностей Пензы и области.


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