В Пензу для обмена опытом приедут библиотекари из 11 регионов

11 и 12 апреля в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества заработает межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека — территория творчества» (0+).

«В мероприятии примут участие ведущие специалисты библиотек Москвы, Тамбова, Липецка, Самары, Орла, Калуги, Саратова, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Саранска, Белгорода и Пензенской области», — отметили в пресс-центре облправительства.

Участникам лаборатории предстоит обсудить две темы: «Поддержка и развитие чтения: миссия библиотеки» и «Молодежное волонтерство в библиотечной сфере: идеи, практики, перспективы». Они смогут обменяться опытом, принять участие в интерактивных мастер-классах и выработать стратегии эффективного взаимодействия с молодыми читателями.

Для библиотекарей будет организована культурная программа, включающая посещение достопримечательностей Пензы и области.