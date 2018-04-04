В Пензе совершено нападение на бригаду «скорой»

4 апреля в Пензе напали на сотрудницу «скорой помощи» во время вызова. Инцидент произошел в доме № 7 по улице Терновского.

Ситуацию прокомментировала заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Елена Федоськина.

«Примерно в 12.30 в «скорую» поступил сигнал о том, что у женщины — приступ астмы. Медики приехали по вызову и оказали помощь. В квартире на тот момент находился ее гражданский муж, предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он схватил фельдшера, женщину 1957 года рождения, вырвал у нее клок волос и приставил нож, который взял из кухни, к горлу. Вел мужчина себя агрессивною, кричал, что служил в ОМОНе и убить человека не представляет для него никакой сложности», — сообщила Елена Федоськина.

В итоге пострадавшую смогли освободить из рук злоумышленника его гражданская жена и вторая сотрудница «скорой», которая сообщила обо всем коллегам. Те, в свою очередь, вызвали полицию.

В настоящее время на месте работает оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.