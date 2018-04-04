В Москве в детском ТЦ вспыхнул пожар, эвакуировано 300 человек

В торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы случился пожар.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя управления МЧС по Москве, в пожаре погиб один человек. По информации РИА Новости, речь — о сотруднике ТЦ, однако источник «Ленты» сообщил о том, что погибший, предположительно, был командиром 12-й пожарной части и скончался от травмы, полученной во время тушения.

В СМИ также отмечают, что в пожаре пострадали три человека. Огонь вспыхнул примерно в 13.00 на последнем этаже здания, где находился склад с игрушками. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Причина возгорания пока не установлена, сообщает «Лента.ру». Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности. По последним данным, из здания эвакуировано 300 человек. Штатно сработала система дымоудаления.

Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о пожаре в торговом центре в Кемерово, унесшем жизни 64 человек. 28 марта в России был объявлено днем траура.