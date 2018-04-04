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Пензенец напал на медиков за отказ принять его без очереди

4 апреля в 15:54 144 просмотра
, охранник обратился за помощью в полицию.

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В одной из пензенских городских больниц произошла драка, охранник обратился за помощью в полицию.

Сотрудник охраны больницы рассказал, что к ним в приемное отделение поступил мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения. Когда он узнал, что его не будут принимать без очереди, набросился на персонал.

«При задержании нарушитель попытался оказать сопротивление. Тогда к нему применили физическую силу и надели наручники», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Дебошира передали сотрудникам полиции.

Напомним, 4 апреля в квартире на улице Тернопольской другой мужчина напал на сотрудницу «скорой», которая приехала на вызов.


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