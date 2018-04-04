Пензенец напал на медиков за отказ принять его без очереди

В одной из пензенских городских больниц произошла драка, охранник обратился за помощью в полицию.

Сотрудник охраны больницы рассказал, что к ним в приемное отделение поступил мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения. Когда он узнал, что его не будут принимать без очереди, набросился на персонал.

«При задержании нарушитель попытался оказать сопротивление. Тогда к нему применили физическую силу и надели наручники», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Дебошира передали сотрудникам полиции.

Напомним, 4 апреля в квартире на улице Тернопольской другой мужчина напал на сотрудницу «скорой», которая приехала на вызов.