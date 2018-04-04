Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением на ул. Кулибина, 10

Пензенская прокуратура проводит проверку в связи с частичным обрушением кирпичной кладки дома № 10 по ул. Кулибина.

«В результате проверки будет дана оценка законности плановых сроков расселения дома, полноты принятых органами местного самоуправления Пензы мер к предупреждению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Напомним, вечером 3 апреля в доме по улице Кулибина обрушилась часть кирпичной кладки наружной стены, в связи с этим введен режим чрезвычайной ситуации. Жителей переселяют в санаторий им. Володарского, часть из них уже приняли решение переехать в маневренный фонд.