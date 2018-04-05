Как контролировать артериальное давление

Артериальное (кровяное) давление — важный показатель состояния здоровья, контроль которого следует проводить всем без исключения. Артериальное давление (АД) — это создаваемое работой сердца давление крови в артериях организма человека.

Различают два показателя артериального давления: систолическое (верхнее) давление — уровень давления в момент максимального сокращения сердца; диастолическое (нижнее) давление — уровень давления в момент максимального расслабления сердца. Измеряется АД в миллиметрах ртутного столба с помощью тонометра.



При определении давления эти показатели записываются через дробь. Нормальное значение артериального кровяного давления здорового человека — 120/80 мм рт. ст. — 129/84 мм рт. ст. Показатели выше 140/90 мм рт. ст. считаются выше нормы и должны насторожить человека и заставить обратиться к врачу для установления причины гипертонии и назначения лечения.

Артериальное давление — величина изменчивая. К факторам, влияющим на повышение давления, относятся физические и психоэмоциональные нагрузки, прием стимулирующих веществ (кофе, чай). В ночное время суток давление обычно понижается.

Процедура измерения кровяного давления достаточно проста, но требует внимания, аккуратности и четкого соблюдения предписанных правил.

Для измерения АД используются тонометры: механические (ручные), полуавтоматические и автоматические. Последние бывают плечевые и запястные.

Для самостоятельного измерения АД в домашних условиях более предпочтительными являются полуавтоматические и автоматические тонометры, так как они просты в использовании и требуют минимальной подготовки.

Общие правила измерения артериального давления

Артериальное давление нужно измерять в спокойной обстановке, перед этим необходимо отдохнуть не менее 5 минут; исключить употребление кофе и крепкого чая в течение часа. Не рекомендуется курить в течение 30 минут, во время измерения давления нужно сидеть прямо, опираясь на спинку стула, не скрещивать руки и ноги, не следует двигаться и разговаривать, мочевой пузырь необходимо опорожнить.

Правила измерения давления тонометром с манжетой на плечо

Положить руку, на которой будет производиться замер, перед собой на твердую поверхность, чтобы предплечье было на уровне сердца. Манжету необходимо надевать на голую руку (при использован электронных тонометров допускается надевать манжету на негрубую одежду), накладывать на плечо, нижний край её должен быть выше локтевого сгиба на 2 см, при этом середина манжеты должна находиться на уровне сердца вне зависимости от положения пациента (лежа, стоя, сидя).

Под манжетой должны свободно проходить два пальца (не надевать манжету туго или слабо). Стандартная манжета подходит для руки с объемом плеча до 31 см. Если окружность плеча более 31 см, необходимо использовать более широкую манжету.

При использовании несоответствующей по размеру манжеты цифры АД или завышаются (если манжета мала) или занижаются (если манжета велика). Необходимо измерять давление на обеих руках, при разнице АД, равной или больше 10 мм рт. ст., в последующем измерения проводят на руке с большим давлением.

Правила измерения давления тонометром с манжетой на запястье

Прибор для измерения АД располагается на ладонной стороне предплечья, верхняя часть прибора направлена в сторону пальцев, а манжету необходимо разместить на расстоянии 1 см от ладони. Положить руку, на которой будет производиться замер АД, на противоположное плечо, чтобы прибор находился на уровне сердца. Свободной рукой поддерживать локоть руки с аппаратом.

Артериальное давление необходимо измерять последовательно не менее двух раз с интервалом в 2 минуты и рассчитывать среднее значение двух измерений.

Для регистрации показаний давления в течение определенного времени в домашних условиях используется дневник самоконтроля АД. Наблюдения за изменением АД в течение времени по дневнику самоконтроля будут полезны и пациенту, и лечащему врачу для оценки эффективности назначенных препаратов по поддержанию давления в норме. Ведение дневника самоконтроля должно стать обязательным для людей с диагнозом «гипертония».

Образец дневника самоконтроля

Дата Утро Вечер Препарат , доза Самочувствие АД Пульс АД Пульс / /

Данный вариант подойдет всем, в том числе и людям, которые имеет возможность измерять АД только до и после работы. Желательно производить измерения в одно и то же время как утром, так и вечером.

Преимущества ежедневного контроля АД и заполнения дневника: возможность регулярного определения своего АД; возможность определения в домашних условиях без излишнего нервного напряжения; определение тех событий и ситуаций, которые приводят к повышению АД в течение дня; значительно снижает риск развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, так как позволяет вовремя реагировать на повышение АД; позволяет четко определить эффективность лечения и улучшить качество жизни.

Правильное и систематическое измерение АД — залог предупреждения, а также выявления на ранних стадиях артериальной гипертонии, своевременного и успешного её лечения.