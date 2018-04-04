В Кузнецке соревновались юные авиамоделисты из 10 регионов России

В городе Кузнецке Пензенской области подвели итоги научно-технической олимпиады по автомоделированию.

«В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодара, Орска, Кирова, Хабаровска, Северодвинска, Копейска, Ревды и Кузнецка. В интернете велась прямая трансляция хода состязаний», — отметили в пресс-центре облправительства.

Честь Пензенской области отстаивала команда «ИнТехно», в которую вошли юные автомоделисты объединения трассового моделизма Центра детского творчества г. Кузнецка.

В командном зачете в младшей возрастной группе «ИнТехно» оказалась победителем, вторыми стали ребята из Кирова, третьими — авиамоделисты из Санкт-Петербурга.

В командном зачете юношей также лидировала команда «ИнТехно». На втором месте — команда Дворца пионеров и школьников Орска, на третьем месте — станция юных техников из Уфы.

Победителей наградили кубками и дипломами Федерального центра технического творчества учащихся, а также оригинальными призами.

«И спортсмены, и тренеры, приехавшие в Кузнецк, высоко оценили уровень организации и проведения соревнований. В рамках мероприятий для гостей была организована серия экскурсий по ЦМИТ «ИнТехно», где ребята смогли познакомиться с работой центра и его современным оборудованием», — добавили в правительстве региона.