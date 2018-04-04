В Череповец прибудут столичные трамваи

Об этом сообщает портал «35 медиа» со ссылкой на вице-мэра по городскому хозяйству Василия Семичева.
«Сегодня в ночь оба трала, которые будут перевозить трамваи, будут в Москве. Завтра с утра они встают на погрузку, и в ночь с четверга на пятницу они выходят в направлении нашего города. Если задержек никаких не будет, то в ночь с пятницы на субботу трамваи будут в Череповце», — рассказал он.
В мэрии добавили, что нужно будет совершить пять рейсов, чтобы перевести все 10 трамваев. Прибывшая техника пройдет полный осмотр за два-три дня, после чего трамваи выйдут на линию.