В Череповец прибудут столичные трамваи

В Череповец на этой неделе доставят первую партию московских трамваев. Уже в ночь на 5 апреля тралы из города на Шексне прибудут в столицу.

Об этом сообщает портал «35 медиа» со ссылкой на вице-мэра по городскому хозяйству Василия Семичева.

«Сегодня в ночь оба трала, которые будут перевозить трамваи, будут в Москве. Завтра с утра они встают на погрузку, и в ночь с четверга на пятницу они выходят в направлении нашего города. Если задержек никаких не будет, то в ночь с пятницы на субботу трамваи будут в Череповце», — рассказал он.

В мэрии добавили, что нужно будет совершить пять рейсов, чтобы перевести все 10 трамваев. Прибывшая техника пройдет полный осмотр за два-три дня, после чего трамваи выйдут на линию.