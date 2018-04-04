Дело Пашкова. Новые подробности с судебного заседания

4 апреля в Ленинском районном суде состоялось очередное заседание по делу о хищении денег при строительстве перинатального центра, фигурантами которого являются экс-мэр Пензы Александр Пашков и фактический учредитель ООО «ЦСК «Сигма» Сергей Богунов.

В этот раз суд заслушал показания свидетеля Ивана Терехина, его вызвали по ходатайству Александра Пашкова. В 2015—2016 годах фирма свидетеля ООО «Криос» монтировало систему вентиляции и кондиционирования в строящемся перинатальном центре.

«Когда началось строительство перинатального центра, мы захотели участвовать в этом проекте, потому что объект знаковый, привлекателен большим объемом работ. Мы стали искать выходы, чтобы заключить договор и зайти на него», — рассказал суду свидетель.

Однако коммерческое предложение, направленное «Криосом» в ООО «ЦСК Сигма», которое было подрядчиком, не заинтересовало.

«ЦСК Сигма» заключило договор с МСУ-66 «Гидромонтаж», а они, в свою очередь, — с нами на работы по нашему профилю — монтажу систем вентиляции и кондиционирования", — пояснил Иван Терехин.

Договор был заключен на 140 млн рублей. Свидетель отметил, что в данном случае цена была снижена за счет попытки использовать непроектное оборудование — планировалось поставить российское, но это предложение не прошло согласование.

С мая по октябрь «Криос» работало по этому договору, однако потом возникли проблемы с финансированием, документацией и тогда, минуя МСУ-66, договор был заключен непосредственно с «ЦСК Сигма» на выполнение тех же работ.

Примечательно, что в первом контракте не был предусмотрен аванс — контора начала выполнять работы из собственных, средств, а вот во втором уже возник задаток — 5 млн рублей.

«Стоимость работ по договору с «ЦСК Сигма», который был заключен в октябре 2015 года, составила 155 млн рублей. Большая часть из этой суммы — затраты на оборудование. Аванс мы получили в ноябре в районе 2 млн рублей. В декабре нам заплатили еще 3 млн рублей», — объяснил он.

Однако проведение работ осложняли отсутствие документации на ряд направлений, незакрытый контур выше третьего этажа, из-за чего невозможно было приступить к монтажу оборудования. В итоге в феврале «Криос» завершило те работы, которые на тот момент мог сделать. Общая их стоимость составила 10 млн рублей. Если отнять уже выплаченные 5 млн, получается, что «ЦСК Сигма» должно была заплатить еще 5 млн. Однако этого не было сделано, при этом «Криос» претензий «ЦСК Сигма» не имеет. Как так вышло? Простили пять миллионов?

«К «ЦСК Сигма» мы обращались за деньгами, но нам отвечали, что их нет, потому что уже в ноябре 2015 там были проблемы с финансированием. Кроме того, не могли запроцентовать работы, потому что не было сметной документации. Потом мы заключили договор с «Мета-Строем» [подрядчик «Мегастроя», который достраивал перинатальный центр]. Именно им мы и предъявили выполненный объем работ и договорились о том, что они оплатят. Богунов предлагал предъявить оставшиеся деньги им, но мы бы их не получили, поэтому на риск не пошли. А у «Мета-Строя» был новый подряд и мы понимали, что финансирование будет», — пояснил Иван Терехин, однако добавил, что деньги им до сих пор не выплатили.

Но вспомнить, где именно и при каких обстоятельствах Богунов делал ему предложение, свидетель не смог.

«Может, это был и не Богунов, а Торгашов [Сергей Торгашов был помощником Богунова в Центре специальной краски «Сигма», затем — гендиректором одноименной фирмы, но там ЦСК расшифровывалось как «Центральная строительная компания"], наверное, скорее всего, это был он. Была это встреча или нет, но предложение было», — запутался мужчина.

Сергей Богунов и его адвокат, в свою очередь, несколько раз подводили к тому, что вообще его последний раз видели на стройплощадке в конце 2015 года, поэтому никаких контактов с «Криосом» Богунов в 2016 иметь не мог. Он также подверг сомнению то, что «Криос» предъявлял требования по оплате выполненных работ, пытаясь выяснить, кому конкретно и в каком виде были требования предъявлены.

«Мы отправляли требования электронным письмом, на какую конкретно почту — я не помню, может, на официальную, может на личную. Не могу сказать», — ответил свидетель.

«А вы знали, что «ЦСК Сигма» получило аванс — порядка 223 млн рублей от «Соцстроя»?" - поинтересовался прокурор, чем вызвал почему-то возмущение адвоката.

«То, что аванс был, мы знали, но сумму — нет. На планерках озвучивалось, что «ЦСК Сигма» аванс отработало и перекрыло, но нет возможности отчитаться, потому что нет смет. На эти деньги были возведены каркас основного здания перинатального центра, пищеблок, котельная. Говорилось также о необходимости дальнейшего финансирования», — ответил Иван Терехин.

Судя по показаниям, вырисовывается следующая картина: «Криос» выполнил работы по договору с «ЦСК Сигма», однако получил только половину суммы, а оставшуюся решил получить с нового подрядчика — «Мета-Строя» из-за неплатежеспособности первого. И, что самое интересное, новый подрядчик согласился на это.

«Им надо было достраивать объект», — объяснил Иван Терехин.

Разбирательства по делу продолжатся. ИА «Пенза-Пресс» будет следить за развитием событий.

Напомним, Александру Пашкову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения. По данным следствия, он вступил в преступный сговор с Сергеем Богуновым. Совместно они якобы разработали схему хищения денег, которые были направлены на строительство перинатального центра. Всего, по данным регионального СУ СКР, им удалось похитить более 96 млн рублей. Первое судебное заседание прошло в сентябре 2017 года.