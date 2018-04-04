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В Лопатинском районе на депутата завели дело по трем статьям

4 апреля в 16:51 200 просмотров
, превышении должностных полномочий и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

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В Пензенской области депутата Комитета местного самоуправления Лопатинского сельсовета обвинили в незаконном предпринимательстве, превышении должностных полномочий и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Установлено, что с января 2015 года по декабрь 2017-го мужчина в должности директора одного из МУПов организовал незаконную предпринимательскую деятельность по распределению, добыче водных ресурсов из подземных источников. Данные услуги предприятие оказывало и юридическим, и физическим лицам на территории Лопатинского сельсовета. Таким образом, МУП получил более 6 млн 800 тысяч рублей дохода.

Кроме того, мужчина давал указания экономисту МУПа увеличить себе оклад в одностороннем порядке, что противоречит уставу. В результате он был увеличен три раза, директор незаконно получил более 145 тысяч рублей.

«Им же совершены два эпизода мошенничества. Так, в декабре 2015 года директор МУП, не получив согласие главы администрации Лопатинского сельсовета, дал незаконное указание работнику отдела кадров составить приказ, по которому ему было установлено материальное вознаграждение на лечение к отпуску в размере двух должностных окладов. На основании данного приказа ему необоснованно были выплачено более 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В июне 2017 года мужчина получил от мастера МУПа 15 тысяч рублей на покупку полиэтиленовых труб. Потратил он только 10,5 тысяч, а остальные присвоил себе.

Уголовное дело направили в суд.


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