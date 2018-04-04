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В Пензе обнародовали план мероприятий на 9 Мая

4 апреля в 17:21 180 просмотров

4 апреля в правительстве Пензенской области обсудили вопросы проведения мероприятий ко Дню Победы.

Заседание профильного комитета провел зампред правительства области Василий Трохин. Он отметил, что предстоит проделать большую подготовительную работу.

«Главное, чтобы эти мероприятия прошли на высоком организационном уровне, как в Пензе, так и в районах области. Для жителей и гостей региона необходимо создать комфортные условия, их надо заранее известить о программе мероприятий, об ограничении дорожного движения 9 мая на отдельных участках, чтобы люди понимали, как добраться в этот день, если движение автотранспорта перекрыто», — сказал он.

Также зампред подчеркнул необходимость обеспечения безопасности участников всех массовых праздничных мероприятий.

Основное действо 9 мая должно состояться у Мемориала воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы. Всех жителей приглашают принять участие в шествии «Бессмертного полка», митинге и легкоатлетической эстафете, а также стать зрителями парада Пензенского артиллерийского инженерного института и концерта творческих городских коллективов, который состоится в сквере «Журавли», сообщает пресс-центр облправительства.

Кроме того, пройдет спектакль-концерт по военной поэзии Владимира Высоцкого на Юбилейной площади, готовится автопробег и военно-полевая игра, посвященная 74-ой годовщине освобождения Крыма от войск фашистской Германии, а также праздничный фейерверк.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/76716/

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