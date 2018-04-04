В Пензе обнародовали план мероприятий на 9 Мая

Заседание профильного комитета провел зампред правительства области Василий Трохин. Он отметил, что предстоит проделать большую подготовительную работу.

«Главное, чтобы эти мероприятия прошли на высоком организационном уровне, как в Пензе, так и в районах области. Для жителей и гостей региона необходимо создать комфортные условия, их надо заранее известить о программе мероприятий, об ограничении дорожного движения 9 мая на отдельных участках, чтобы люди понимали, как добраться в этот день, если движение автотранспорта перекрыто», — сказал он.

Также зампред подчеркнул необходимость обеспечения безопасности участников всех массовых праздничных мероприятий.

Основное действо 9 мая должно состояться у Мемориала воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы. Всех жителей приглашают принять участие в шествии «Бессмертного полка», митинге и легкоатлетической эстафете, а также стать зрителями парада Пензенского артиллерийского инженерного института и концерта творческих городских коллективов, который состоится в сквере «Журавли», сообщает пресс-центр облправительства.

Кроме того, пройдет спектакль-концерт по военной поэзии Владимира Высоцкого на Юбилейной площади, готовится автопробег и военно-полевая игра, посвященная 74-ой годовщине освобождения Крыма от войск фашистской Германии, а также праздничный фейерверк.