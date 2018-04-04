Интернет-пользователи стали драйверами развития «МегаФона»

«МегаФон» подвел итоги работы в 2017 году в Пензенской области: впервые количество пользователей смартфонов превысило число владельцев «кнопкофонов», а драйвером развития сети стали интернет-пользователи 4G.

По результатам измерений в 2017 году Роскомнадзор России объявил о том, что «МегаФон» является лидером по числу базовых станций всех сетей, в том числе 4G/LTEв стране. В конце этого же года разработчик популярного приложения Speedtest — Ookla — заявил, что согласно результатам 7,9 млн замеров, «МегаФон» лидирует по скорости мобильного интернета 4G.

Эти и другие инфраструктурные преимущества оператора позволяют говорить о четком курсе на цифровое лидерство, высоком качестве связи и скорости передачи данных. За 2017 год в Пензенской области интернет-трафик в сети 4G увеличился в два раза. Этому способствовали сразу несколько событий: изменения на сети и новый подход в формировании тарифов.

С одной стороны, «МегаФон» увеличил покрытие 4G-интернета внутри зданий столицы региона, Заречном и 10 районах за счет проведенного рефарминга и запуска «пробивных» частот 1800 МГц, приобретенных ранее в рамках «СМАРТС-Пенза». Во-вторых, оператор увеличил пропускную способность транспортной сети в Пензе в 10 раз — с 1 до 10 Гбит/с.

С другой стороны, «МегаФон» запустил уникальную тарифную линейку «Включайся», разработанную с учетом реальных потребностей абонентов: слушать, говорить, общаться, смотреть и писать. Помимо минут и интернет-трафика тарифы включают безлимитный доступ к мессенджерам, социальным сетям, музыкальным и видео-сервисам.

«Мы видим, что потребности клиентов в передаче данных постоянно растут. Именно интернет-пользователи являются драйвером роста и развития сети «МегаФона» в Пензенской области. Имея повсеместное покрытие «голосовой» сети, мы активно модернизируем сети для интернет-клиентов и реализации цифровых проектов. Пять лет назад, когда мы только запустили сети 4G, наши абоненты прокачивали в среднем 1,5 Гб трафика в месяц.

В 2017 году впервые количество пользователей смартфонов превысило число владельцев кнопочных телефонов и объем потребляемого трафика на одного пензенского интернет-абонента составил5,5 Гб в месяц. Кстати, у пользователей тарифов «Включайся!» он еще выше — в среднем 8Гб», — отметил директор пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

В бизнес-сегменте в 2017 году «МегаФон» также реализовал несколько ключевых проектов: в частности, обеспечил мобильной связью один из крупнейших в стране АО «Радиозавод» и один из ключевых объектов в сфере здравоохранения страны — ФГБУ ФЦССХ Минздрава России (Кардиоцентр).

В 2018 году оператор также сосредоточится на предоставлении качественных и надежных услуг связи для цифровых абонентов области и Пензы, устранение «белых пятен», возникающих в связи с особенностями современной застройки, а также дальнейшее внедрение частоты LTE 1800 МГц в районах области. Помимо этого, оператор продолжит развитие цифровой экономики, реализуя проекты на базе «интернета вещей».