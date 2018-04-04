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В Пензе начала работу всероссийская школа личностного роста

4 апреля в 17:59 110 просмотров
«Прогресс». Ее участниками стали 130 молодых людей из 23 регионов России, представляющих 27 высших учебных заведений.

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В Пензе стартовала всероссийская школа личностного роста и развития студенческого самоуправления «Прогресс». Ее участниками стали 130 молодых людей из 23 регионов России, представляющих 27 высших учебных заведений.

Для участников разработали учебную и культурную программы. В течение недели они получат актуальные практики в части командной работы, новейшие техники личностного развития и рабочие модели молодежных организаций в части интересных решений и задач, эффективные приемы и кейсы по проектному мышлению и предпринимательским компетенциям, сообщает пресс-центр областного правительства.

Концепция образовательной программы построена на интерактивных занятиях по актуальным для молодежных движений темам, обмену позитивным опытом и практическими решениями.

За восемь лет работы «Прогресса» в ней прошли обучение более 4500 студентов из всех регионов страны. Им удалось реализовать более 2000 мероприятий, в основе которых лежала методика школы.


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