В Пензе акция «День в редакции» станет спецпроектом

В Пензе 4 апреля на заседании общественного совета при региональном департаменте информационной политики и СМИ обсудили профподготовку будущих журналистов.

По словам председателя общественного совета, завкафедры «Журналистика» Екатерины Ревы, важно усилить работу по профориентации студентов. В частности, проводить мастер-классы журналистами-практиками, организовывать творческие мастерские на базе редакций. Особое внимание стоит уделить учащимся сельских школ, которые могут практиковаться в районных газетах, усилить сотрудничество с газетой «Пятый угол».

Как отметил начальник департамента Олег Синенков, талантливых ребят, имеющих тягу к журналистике, можно выявлять с помощью творческих акций и конкурсов в СМИ.

Главный редактор ИА «Первый пензенский портал» Ирина Горбачева предложила акцию «День в редакции» проводить не только в начале учебного года, а оформить ее в спецпроект, в рамках которого студенты смогут стажироваться в редакциях регулярно. Екатерина Рева отметила, что к проекту можно подключить и молодых преподавателей, аспирантов, которые должны иметь практические навыки.

Главный редактор ИА «Пенза-Пресс» Елена Юсупова предложила организовывать практику в технических службах редакций, обучая студентов операторскому мастерству, монтажу, верстке, дизайну, так как таких специалистов не хватает на рынке.

Члены общественного совета готовят предложения по проведению ежегодного фестиваля СМИ «А мы из Пензы».