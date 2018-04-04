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В Каменке юным спортсменам вручили новую экипировку

4 апреля в 17:55 120 просмотров
«Дорожник» состоялся праздник, на котором чествовали победителей зимнего сезона игр проекта — дворовые команды из Каменского, Белинского, Башмаковского и Земетчинского районов.

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4 апреля в Каменке во дворце спорта «Дорожник» состоялся праздник, на котором чествовали победителей зимнего сезона игр проекта — дворовые команды из Каменского, Белинского, Башмаковского и Земетчинского районов.

«Партийный проект «Детский спорт» получил у нас широкое развитие. Все это стало возможным благодаря тому, что в области создана прекрасная база для занятий физкультурой и спортом, созданной в городах и селах. Это физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, легкоатлетические манежи, футбольные поля с искусственным покрытием. И эту работу партия «Единая Россия» продолжит. Будут построены новые хоккейные площадки в сельских населенных пунктах, продолжится ремонт и оснащение спортивным оборудованием школьных спортивных залов», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин.

Едороссы поблагодарили всех участников проекта, особенно — учителей физкультуры, дворовых тренеров. Ребят поздравили с их спортивными достижениями и вручили им футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и спортивную экипировку. И оборудование, и форма приобретены с использованием гранта Президента России.

Глава администрации района Каменского района Константин Грошев поблагодарил Валерия Лидина за большую работу по развитию спорта в Пензенской области.

В этот же день в Каменке состоялся турнир по мини-футболу между детскими командами. Ппервое место завоевал Каменский район, второе место — у Белинского района, на третьем — команда из Земетчинского района, в составе которой играли девушки. Призерам были вручены кубки и дипломы от регионального отделения «Единой России».

Фотография: http://penza.er.ru/news/2018/4/4/valerij-lidin-v-oblasti-sozdana-prekrasnaya-baza-dlya-zanyatij-fizkulturoj-i-sportom/

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