Юные пензенцы выиграли первенство России зоны Поволжье по хоккею (видео)

В спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» честововали юных хоккеистов 2006 года рождения. Пензенские ребята стали победителями первенства России зоны Поволжье. А игроки 2007 года рождения в своей возрастной категории стали третьими в турнире.

Юные хоккеисты второй год подряд уверено доказывают свое мастерство на ежегодном первенстве России региона Поволжье. Пензенские спортсмены, несмотря на потери по болезни, смогли обыграть серьезных соперников.

«Турнир был очень плотным. Игры прошли с большим напряжением, но мальчишки все выстояли», — отметил тренер «Дизель-2006» Вячеслав Максимов.

Наставники отмечают, что для достижения успеха команда приложила максимум усилий. Впереди у хоккеистов — еще один месяц напряженных игр перед летним отдыхом. А вот спортсменам 2007 года рождения, на аналогичном первенстве в своей возрастной группе, сил немного не хватило. В итоге ребята завоевали бронзовые медали.

«В упорной борьбе мы обыграли очень сильную команду из города Альметьевск, Республики Татарстан. Ребята дожали характером, и мы видели, как они прочувствовали вкус победы», — сказал директор СДЮСШОР по хоккею с шайбой Сергей Блохин.

Помимо лидерства в турнире, перед ребятами стояла еще одна важная задача. В частности, им предстояло отобраться в группу сильнейших, с чем ребята успешно справились.

«Определялись команды, которые будут играть в последующие года на первенстве ПФО», — пояснил тренер «Дизель-2007» Сергей Ерхов.

На церемонии чествования юных игроков, отличившимся подарили спортинвентарь и хоккейную экипировку, сообщает телеканал «Экспресс».