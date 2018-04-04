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Оркестр народных инструментов «Пенза» готовится к сольному концерту (видео)

4 апреля в 19:47 176 просмотров
«Пенза» выступит с сольным концертом (6+). К одному из старейших коллективов города на сцене центра культуры и досуга присоединится подрастающее поколение музыкантов из нескольких районов области.

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Оркестр народных инструментов «Пенза» выступит с сольным концертом (6+). К одному из старейших коллективов города на сцене центра культуры и досуга присоединится подрастающее поколение музыкантов из нескольких районов области.

«Музыканты народного оркестра «Пенза» следят за каждым движением дирижера Сергея Сидорова. До концерта «Музыкальный вернисаж» остались считанные дни. Артисты исполнят полюбившиеся пензенцам произведения и новые композиции.

«Будут играть балалайка, контрабас, соло с оркестром, домра и баян, а также петь солисты: Татьяна Молчанова — классический вокал и лауреат всероссийских международных конкурсов Марта Серебрякова — народный вокал», — рассказал художественный руководитель русского народного оркестра «Пенза» им. Попова Эдуард Пятунин.

Вместе с опытными артистами на сцену выйдут учащиеся пензенских школ искусств. Для многих из них это первое серьезное выступление на большой сцене.

«Они ведь, когда приходят, им все интересно, но немного скованные, боятся не туда шагнуть, не то сделать, потом привыкают», — отметил артист русского народного оркестра «Пенза» им. Попова Александр Гомберг.

Концерт пройдет 14 апреля на большой сцене центра культуры и досуга. Начало — в 16.00. Это выступление — часть подготовки к большому сольному концерту, который пройдет в 2019 году. Оркестр отпразднует свой 60-й день рождения масштабной музыкальной программой, сообщает телеканал «Экспресс».


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