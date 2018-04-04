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В Пензе подвели итоги конкурса «Воспитатель года 2018» (видео)

4 апреля в 19:47 184 просмотра
, затем жюри оценило их практические навыки в проведении занятий с детьми, 4 апреля — визитная карточка и мастер-класс. Победительница кроме диплома получила 20 тысяч рублей и путевку на областной этап конкурса.

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В Пензе определили лучшего воспитателя года. Это уже 19-й по счету конкурс. На этот раз претендентов было восемь — исключительно женщины. Сначала участницы прошли через заочный этап, затем жюри оценило их практические навыки в проведении занятий с детьми, 4 апреля — визитная карточка и мастер-класс. Победительница кроме диплома получила 20 тысяч рублей и путевку на областной этап конкурса.

На этом конкурсе самая искренняя и благодарная группа поддержки — дети. Поболеть за своих пришли сказочные герои, которыми на время стали коллеги претендентов на звание «Воспитатель года 2018».

«Участие не принимала, а болею за Медведеву Ольгу Алексеевну, участник № 4. Готовили ее всем коллективом, очень болеем и переживаем», — рассказала воспитатель филиала № 1 детского сада № 152 «Зоренька» Ксения Ефимова.

Чтобы определить лучшего воспитателя Пензы сначала провели заочный этап, затем посмотрели на педагогическое мастерство претендентов в деле. На базе одного из детских садов воспитатели провели с детьми занятия, каждый на свою тему. В завершении на сцене детской школы искусств «Заря», в творческом формате, провели финальный этап конкурса: визитную карточку и мастер-класс.

«Считаю себя трудолюбивой и ответственной, люблю творчество, детей и уважаю их родителей», — сказала воспитатель детского сада № 141 «Маленькая страна», участник конкурса «Воспитатель года 2018» Юлия Ермакова.

За победу боролись восемь претенденток. Среди них не только воспитатели, но так же педагог-дефектолог и логопед.

«Они креативны, умны и профессиональны, умеют работать с детьми. В 2017-м обыграли всю Россию», — отметила член жюри конкурса «Воспитатель года 2018» Валентина Кремнева.

Победу одержала Елена Карташева, педагог-логопед из детского сада № 21. Кроме диплома победителя, она получит 20 тысяч рублей. По 15 и 10 тысяч досталось воспитателям, занявшим второе и третье места. Также лучший воспитатель Пензы получит возможность участвовать в областном этапе конкурса, сообщает телеканал «Экспресс».


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