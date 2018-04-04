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По Пензе в тестовом режиме запустили троллейбус нового поколения (видео)

4 апреля в 20:13 136 просмотров
, отвечающую современным требованиям, предъявляемым к перевозке пассажиров, изготовили на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.

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4 апреля пензенцы смогли протестировать троллейбус нового поколения. Он начал курсировать по маршруту № 7. Машину, отвечающую современным требованиям, предъявляемым к перевозке пассажиров, изготовили на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.

«Непривычно. Кнопки расположены по-другому. Ну вот маленько поработаем, будет нормально», — сказал водитель троллейбуса Сергей Семенов.

Машина оснащена современным оборудованием. В кабине водителя привычные приборы заменил мультимедийный экран. В салоне — 27 посадочных мест. В нем одновременно могут находиться более 100 человек.

Новый троллейбус оранжевого цвета, поэтому хорошо заметен издалека. Его корпус выполнен из оцинкованной стали и способен противостоять коррозии. Если современная модель сумеет показать высокие эксплуатационные качества, для Пензы закупят несколько машин. В тестовом режиме новый троллейбус будет работать несколько месяцев, сообщает телеканал «Экспресс».


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