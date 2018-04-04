Армия кредиторов ищет «злостного» должника из Пензы (видео)

Пензенец выбрал для себя не самый честный, но самый простой способ существования, которого не может найти целая армия кредиторов. Не помогают вернуть свои кровные даже вынесенные судебные решения. 4 апреля закончилось очередное заседание в Арбитражном суде. Ответчика на нем снова не было, зато были те, кому он должен.

В селе Васильевка — на редкость оживленно. Это люди, которые без особой радости вспоминают свое знакомство с предпринимателем, который поднимал свое хозяйство на прилегающих землях с конца 2000-х годов. Поначалу работа ладилась, и фермеру доверяли. Поэтому даже когда Сергею Лубяникову поступило странное предложение оформить на себя кредит, он пошел навстречу.

«На один миллион рублей, сказал, чтобы я не переживал, что он будет все выплачивать. Взял, теперь мне из банка шлют письма, чтобы оплатил, так как сумму никто не гасит, а она трубку не берет», — рассказал он.

У Михаила Вейнера своя ситуация. Он оказался в числе тех, кто продал пай земли тому же человеку и, в принципе, получил свои 15 тысяч рублей. Переоформить участок предприниматель обещал сам.

«Прошел год, прислали налог, второй — снова письмо. Пошел к нему, а он сказал, что никак не оформит, все будет», — сказал Михаил Вейнер.

А еще местные жители жалуются в адрес бизнесмена из-за невыплаты зарплаты и долгов по аренде земли. Но ни в судебные, ни в налоговые, ни в какие другие инстанции они не обращались и продолжают ждать у моря погоды. А надо бы, как это сделал Николай Двенадцатов. У его жены несколько лет назад тот же человек попросил в долг 590 тысяч рублей. И хотя договор займа был оформлен по всем требованиям юриспруденции, вернуть деньги супруги не могут до сих пор.

«Первомайским судом был наложен арест на его автомобиль, но судебные приставы отдали ему его на ответственное хранение, поэтому он также продолжил ездить», — рассказал Николай Двенадцатов.

К декабрю 2016 года должник накопил столько долгов, что решил обратиться в суд о признании его банкротом. Сейчас идет процедура реализации его имущества. В реестре кредиторов, кроме физических лиц, сразу несколько организаций, есть даже крупные банки. Первую структуру в очереди на возврат средств представляет Александр Штыров.

«Единственный его минус при банкротстве в том, что он не сможет взять кредит, стать директором или учредителем ООО в течение трех лет. По истечению срока он реабилитируется и заново, с чистым паспортом сможет продолжить кидать людей», — объяснил он.

А пока судебные заседания продолжаются. На последнем был удовлетворен иск финансового управляющего о наложении штрафа на должника за то, что тот не выполнил предписание судьи о передаче находящегося в конкурсной массе автомобиля. Теперь мужчина стал должен еще больше, на 2500 рублей, сообщает телеканал «Экспресс».