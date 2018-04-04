В Пензенской области ребенку с ДЦП необходима дорогостоящая реабилитация (видео)

В апреле 2018 года Ярославу Воронкову исполнится пять лет. Он общителен и сообразителен. И все бы ничего, если бы не диагноз ДЦП. Вместе с сестрой-двойняшкой он родился раньше положенного срока. Из роддома малышей выписали без намека на какие-либо недуги. Первые симптомы у мальчика родители заметили в два месяца. Подтвердились страшные догадки только в полгода.

«Сказали, что обнаружены признаки ДЦП, но нужно подождать до года. С шести месяцев стали ездить в санаторий лечиться, проходили в московском центре «Галилео» войта-терапию. Две недели проводили там, а месяц отдыхали, и так до двух лет», — рассказала мама Ярослава Светлана Воронкова.

В семье — четверо детей. Для всех сейчас главная задача — поставить Ярослава на ноги. Единственный путь к выздоровлению — регулярная терапия. Однако денег на дорогостоящую реабилитацию не хватает.

«Минимальный счет — 100 тысяч, последний, на полтора месяца, — 168. Переезды, перелеты. В Евпатории были, тоже сами оплатили. Фонды, слава Богу, поддерживают, здесь не обойтись без помощи», — добавила Светлана Воронкова.

Ярослав быстро растет, а мышцы не успевают справляться с нагрузкой. Однако маленькому пациенту врачи дают надежду, отмечая положительную динамику развития двигательных функций. То, что первый этап на пути к самостоятельной ходьбе пройден, замечают и родные.

«Он чувствует хороших людей, сразу к ним начинает обращаться, у него это получается. Он очень хочет взаимодействовать с людьми и детьми, ему это нравится», — отметила бабушка Ярослава Елена Воронкова.

Три раза в неделю на протяжении последних месяцев с Ярославом занимается психолог. С каждым занятием малыш учится чему-то новому.

«Несмотря на трудности с передвижением, он любит заниматься. Мы строим, играем в машины, рисуем. Сначала не очень хотел, потом, благодаря разным техникам, стали пробовать создавать элементарные изображения», — рассказала психолог Наталья Луковскова.

Если прервать терапию, то Ярослав очень быстро забудет все, чему его научили. Помочь осуществить мечты ребенка можете и вы. Больше всего мальчик хочет пойти в школу, заниматься танцами и самбо. Перечислить деньги можно по реквизитам:

Номер счета: 40817810448000214341

Наименование банка получателя: ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8624 ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕНЗА

БИК: 045655635

Корр. счет: 30101810000000000635

ИНН: 7707083893

КПП: 583402001

Сообщает телеканал «Экспресс».