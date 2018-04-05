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Выяснили, сколько денег нужно российской семье для безбедной жизни

5 апреля в 10:07 292 просмотра
, сколько денег нужно семье из трех человек для нормального уровня жизни.

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В России исследователи выяснили, сколько денег нужно семье из трех человек для нормального уровня жизни.

Как сообщают «Вести.Ru», опрос проводил исследовательский холдинг «Ромир» в марте. 21% опрошенных (каждая пятая семья) сказали, что готовы нормально прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 66% респондентов претендуют на ежемесячный доход в 45−120 тысяч рублей. И 13% жителей страны считают, что для нормальной жизни семье из трех человек требуется более 120 тысяч рублей.

Таким образом, в среднем российская семья претендует на ежемесячный доход в 75 900 рублей, отмечает РИА Новости.

Авторы исследования добавили, что жители мегаполисов обычно выдвигают более высокие материальные требования. В городах-миллионниках — это доход в 91,6 тысячи рублей в месяц, в полумиллионниках — 80,2 тысячи рублей, в стотысячниках — 75 тысяч рублей.

Сельчанам для ведения нормальной жизни достаточно дохода в 61,5 тысячи рублей.

В опросе принимали участие полторы тысячи человек от 18 лет и старше во всех федеральных округах России.


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