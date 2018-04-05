Абоненты Tele2 обретут суперспособности

Tele2 запускает новую рекламную кампанию, в которой рассказывает о преимуществах для пользователей обновленной тарифной линейки «Мой Tele2». У абонентов появилась возможность точно настраивать тарифы в зависимости от своих потребностей.

В центре новой рекламной кампании — абонент Tele2, который обладает суперспособностью уверенно управлять и настраивать свой тариф. Он «мессенджеры подключает и отключает, количество минут и гигабайт увеличивает или уменьшает, в соцсетях зависает, сколько нужно ему». Поэтому он теперь не просто абонент, а суперабонент Tele2.

В наружной рекламе лицом новой тарифной линейки стал Дмитрий Еременко — клиент Tele2, финалист конкурса «Без звезд в рекламе», который оператор проводил летом. Именно он стал одним из первых «суперабонентов», настроивших свой персональный тариф на обновленной линейке «Мой Tele2». Стать героем может каждый: для этого достаточно подключиться к обновленной линейке «Мой Tele2» и настроить свой персональный супертариф.

2 апреля оператор представил настоящий тарифный конструктор — обновленную линейку «Мой Tele2», которая уже доступна во всех регионах присутствия компании. Для удобства абонентов оператор предсобрал три сбалансированных тарифа — «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+". Их можно оставить неизменными или самостоятельно добавить необходимое количество минут и интернет-трафика исходя из личных потребностей.

Кроме того, абоненты Tele2 могут активировать дополнительные опции, предоставляющие безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам, услугам навигации и стриминговым сервисам. Все добавленные опции становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Компания также сохранила все преимущества, которыми клиенты активно пользовались ранее. Так, обновленные тарифы включают безлимитные звонки на номера Tele2 по всей России, которые не расходуют основной пакет минут. А мобильный интернет в поездках по стране тарифицируется, как дома. Кроме того, клиентам по-прежнему доступен обмен минут на интернет-трафик и перенос неизрасходованных сообщений, мегабайтов и минут на следующий период.

Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу Инна Походня, руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям Ирина Ключерева, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы Кира Забара и, менеджер по маркетинговым коммуникациям Татьяна Пермякова.

Ball Park

Режиссер и оператор — Владислав Опельянц, второй режиссер — Елена Алашеева, режиссер монтажа — Николай Ряховский, художник — Ангелина Терехова, композитор — Виктор Ламм, CG-супервайзер — Антон Захаров, продюсер — Ольга Янкевич.

McCann

Креатив — Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов, Сергей Мариничев, Сергей Дианшин, Никита Коротнев, Ася Новикова, Елена Визигина, отдел ТВ-производства — Константин Баландин, Мария Сергеева, отдел по работе с клиентами — Ирина Трофименко, Мария Иванова, стратегический отдел — Алена Голубева, Лола Велленова.