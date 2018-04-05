Насколько выгодны бонусные карты в продуктовых магазинах Пензы

Для анализа мы выбрали магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Магазин моего района» и «Спар». Данные о начислении бонусов мы нашли на официальных сайтах компаний. Результаты отражены с таблице.
Оказалось, что самым популярным видом бонусов является начисление баллов, скидки есть только в «Спаре» и «Магазине моего района». Баллами можно оплатить часть покупки или ее полную стоимость, исключая табачные изделия и алкоголь, на них программа лояльности не распространяется.
Самая сложная система начисления баллов — в магазинах «Спар». Здесь от каждой покупки высчитывается процент, который и отправляется на карту.
|
Сумма покупки (руб.)
|
Начисление баллов
|
% от суммы покупки
|
350,00 - 499,99
|
3,5 - 4,99
|
1%
|
500,00 - 999,99
|
10 - 19,99
|
2%
|
1000,00 - 1499,99
|
30 - 44,99
|
3%
|
1500,00 - 1999,99
|
60 - 79,99
|
4%
|
от 2000,00
|
от 100
|
5%
Посчитаем, сколько же вернется в рублях в каждом из магазинах:
Однако стоит учитывать, что, помимо базового начисления, можно заработать и дополнительные бонусы. Для этого торговые сети проводят акции, дарят баллы ко дню рождения