Насколько выгодны бонусные карты в продуктовых магазинах Пензы

Карты лояльности прочно вошли в жизнь пензенцев — получить бонусы можно при покупках в самых разных магазинах — от ювелирных до хозяйственных. Но чаще всего люди все-таки покупают продукты, поэтому журналисты ИА «Пенза-Пресс» решили проанализировать, насколько различаются условия клубных карт популярных сетевых магазинов.

Для анализа мы выбрали магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Магазин моего района» и «Спар». Данные о начислении бонусов мы нашли на официальных сайтах компаний. Результаты отражены с таблице.

Оказалось, что самым популярным видом бонусов является начисление баллов, скидки есть только в «Спаре» и «Магазине моего района». Баллами можно оплатить часть покупки или ее полную стоимость, исключая табачные изделия и алкоголь, на них программа лояльности не распространяется.

Самая сложная система начисления баллов — в магазинах «Спар». Здесь от каждой покупки высчитывается процент, который и отправляется на карту.

Сумма покупки ( руб.) Начисление баллов % от суммы покупки 350,00 - 499,99 3,5 - 4,99 1% 500,00 - 999,99 10 - 19,99 2% 1000,00 - 1499,99 30 - 44,99 3% 1500,00 - 1999,99 60 - 79,99 4% от 2000,00 от 100 5%

Посчитаем, сколько же вернется в рублях в каждом из магазинах: