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Насколько выгодны бонусные карты в продуктовых магазинах Пензы

5 апреля в 12:53 456 просмотров
, поэтому журналисты ИА «Пенза-Пресс» решили проанализировать, насколько различаются условия клубных карт популярных сетевых магазинов.

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Карты лояльности прочно вошли в жизнь пензенцев — получить бонусы можно при покупках в самых разных магазинах — от ювелирных до хозяйственных. Но чаще всего люди все-таки покупают продукты, поэтому журналисты ИА «Пенза-Пресс» решили проанализировать, насколько различаются условия клубных карт популярных сетевых магазинов.

Для анализа мы выбрали магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Магазин моего района» и «Спар». Данные о начислении бонусов мы нашли на официальных сайтах компаний. Результаты отражены с таблице.

Оказалось, что самым популярным видом бонусов является начисление баллов, скидки есть только в «Спаре» и «Магазине моего района». Баллами можно оплатить часть покупки или ее полную стоимость, исключая табачные изделия и алкоголь, на них программа лояльности не распространяется.

Самая сложная система начисления баллов — в магазинах «Спар». Здесь от каждой покупки высчитывается процент, который и отправляется на карту.

Сумма покупки (руб.)
Начисление баллов
% от суммы покупки
350,00 - 499,99
3,5 - 4,99
1%
500,00 - 999,99
10 - 19,99
2%
1000,00 - 1499,99
30 - 44,99
3%
1500,00 - 1999,99
60 - 79,99
4%
от 2000,00
от 100
5%

Посчитаем, сколько же вернется в рублях в каждом из магазинах:

Однако стоит учитывать, что, помимо базового начисления, можно заработать и дополнительные бонусы. Для этого торговые сети проводят акции, дарят баллы ко дню рождения и т. д.


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