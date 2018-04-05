В Пензе требуют закрыть «Современник»

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в помещениях кинокомплекса не соблюдаются обязательные требования пожарной безопасности. Грубые нарушения нашли в кинозалах, бильярдном зале, букмекерском клубе, барах, кафе, а также офисных и складских помещениях.

Кроме того, в баре, который находится на первом этаже, нет второго эвакуационного выхода, несколько помещений на втором этаже и пространства под подвесным потолком не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а в VIP-кинозалах на нулевом этаже и в букмекерском клубе она сломана. Противопожарная штора, отделяющая VIP-залы от открытой лестницы, также не работает. В юго-западной части бильярдного зала внутренняя дверь эвакуационного выхода открывается по направлению входа в здание. Расположенная в восточной части здания лестничная клетка не выходит наружу ни напрямую, ни через вестибюль.

Стены в зале «Премьерный», который рассчитан на 573 зрителя, сделаны из горючего материала. В шести кинозалах, офисе кино, барах и коридорах не предусмотрено естественное проветривание, нет системы вытяжной противодымной вентиляции, через которую в случае возгорания должны удаляться продукты горения.

«Эти нарушения свидетельствуют о невозможности эксплуатации кинотеатра», — подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура направила в суд иск о запрете «Альфа-Эко» использовать помещения кинотеатра, пока выявленные нарушения не будут устранены.