В Пензе опасный маневр такси попал в объектив видеорегистратора

Подписчик опубликовал запись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как автомобиль такси пересекает сплошную линию разметки и «Островок безопасности», что запрещено Правилами дорожного движения.
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Пользователь разместил в Сети видео с опасным маневром такси в центре Пензы.
Подписчик опубликовал запись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как автомобиль такси пересекает сплошную линию разметки и «Островок безопасности», что запрещено Правилами дорожного движения.