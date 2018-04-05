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В Пензе опасный маневр такси попал в объектив видеорегистратора

5 апреля в 12:48 284 просмотра

Пользователь разместил в Сети видео с опасным маневром такси в центре Пензы.

Подписчик опубликовал запись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобиль такси пересекает сплошную линию разметки и «Островок безопасности», что запрещено Правилами дорожного движения.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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