Археологи нашли в России надгробия XVI века

Археологи обнаружили в центре Москвы белокаменные надгробия XVI—XVII вв. До начала XX века в этом месте располагался Златоустовский монастырь. Об этом сообщает телеканал «360».

Исследователи обнаружили белокаменные надгробия XVI—XVII вв. , фрагменты сосуда из белой глины XVIII века и чайника XVII века. Артефакты нашли в траншее при перекладке коммуникаций у дома № 5, строения 1 в Малом Златоустинском переулке.

Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что на глубине 1,3 метра специалисты нашли шесть фрагментов белокаменных блоков, фрагменты сосудов из белой глины и чернолощеного чайника. Возможно, из найденных артефактов сделают экспозицию под открытым небом.

Первые упоминания Златоустовского монастыря относятся к 1412 году. В 1479 году на его территории по указу Ивана III возвели каменную соборную церковь, а к 1679 году в этом месте появились три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа.

В 1812 году монастырь разграбили войска Наполеона, а после революции 1918 года его закрыли. Здания стали использоваться в качестве коммунальных квартир. К 1933 году все церковные постройки снесли, а на их месте построили жилые дома.

К настоящему времени от всего архитектурного ансамбля Златоустовского монастыря остался только двухэтажный корпус.