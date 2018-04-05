Панюхин жестко раскритиковал работу и. о. главы администрации Засечного сельсовета

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин заявил, что проблема подтопления на ул. Озерной существует давно. Местность там расположена так, что улица находится ниже ул. Петровского и ул. Терновского, и весь поток с них устремился на ул. Озерную. Кроме того, на данной улице есть ливневка, но нет приемных колодцев.

Откачивать воду с ул. Озерной начали еще на прошлой неделе. При этом Михаил Панюхин подверг критике работу и. о. главы администрации Засечного сельсовета.

«Откачали, потом он просто развернулся и сказал, что денег нет. А должен был поставить главу администрации Пензенского района в известность, что у него такая ситуация развивается. Значит, из своего резервного фонда денежные средства ему необходимо было выделить. Еще раз прочитайте ему его обязанности, чтобы он понимал. Как в городе Крымске — кого посадили, кого заставили выплачивать нанесенный ущерб. Вот его ждет такая же участь, если он не понимает этого», — сказал он.

Представитель администрации Пензенского района ответил, что с и. о. главы администрации Засечного сельсовета провели беседу по его некорректному поведению.

«В результате была направлена машина на помощь в откачке воды», — отметил он.