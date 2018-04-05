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В Пензенской области паводка пока нет — Неворотова

5 апреля в 13:58 204 просмотра

5 апреля в Пензе прошло заседание межведомственной паводковой комиссии.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин напомнил собравшимся, что в регионе был введен режим повышенной готовности в связи с возможным паводком. Это предусматривает, в том числе, постоянный контроль за уровнем воды, состоянием технических сооружений, непрерывный сбор и передачу информации об обстановке.

Пока на Сурском водохранилище интенсивного таяния снега не было. Сброс воды позволил размыть лед в черте города и до Лунинского района. Об этом доложил директор ФГБУ «Сурский гидроузел» Валерий Парамонов.

«По основным притокам, которые впадают в водохранилище, уже начался подъем уровня воды. На самом водохранилище — лед толщиной 70 см, на нем лежит снег с водой, и сидят в большом количестве рыбаки», — рассказал он.

Однако от жителей частного сектора стали поступать тревожные сообщения о подтоплении их домовладений. Как отметила руководитель Гидрометеоцентра Валентина Неворотова, в настоящее время паводка нет, есть просто таяние снега.

«Снега много, почва промерзла, в ней много воды, и она не уходит. Это не опасное явление. Прощу, объясняйте это людям. Звонят и пожилые люди, и молодые, кричат, но я ничем не могу помочь в этой ситуации», — обратилась она к главам районных администраций.

Михаил Панюхин подчеркнул, что жители сами должны активно подключаться к работе коммунальных служб.

«Они могут выйти и убрать мусор от отводных каналов. Прорубить канальчик, чтобы вода к дому не походила, а не ждать, когда администрация или какие-то службы спасения придут», — сказал он.

В ходе заседания отметили, что в Пензенском районе находятся 19 потенциально опасных объектов, пруд Балашовский — наиболее уязвимое из них место. В числе территорий, которые могут попасть в зону подтопления, назвали Мичурино, Ленино, несколько домов в селах Ивановка и Ворожеи. В Пензе к проблемным местам относятся улицы Ангарская, Берсенева, Ростовская, Складская и Терешковой.


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