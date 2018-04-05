Пензенец закопал тело убитого друга у реки

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вечером 16 октября ранее судимый за убийство мужчина со своим товарищем выпивал на пляже в селе Засечное. Друзья поссорились, пензенец схватил топор и несколько раз ударил им приятеля. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данным следствия, после этого злоумышленник перетащил труп ближе к реке и закопал его в песок, а топор выбросил в воду.

В конце декабря мужчина добровольно пришел в полицию, чтобы признаться в совершении убийства.

В результате суд назначил ему семь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.