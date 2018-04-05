Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
«Концертник». В «Захвате» мы давали людям свободу выражения. Интервью с А. Грушкиным
Рецензия на книгу «Человек, рисующий синие круги»
Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензячка отсудила у турагентства почти 100 тыс руб за испорченный отдых
В центре Пензы провалившийся люк создавал пробку
С мебельной компании «Комфорт» потребовали 1,1 млн рублей за капремот
Панюхин жестко раскритиковал работу и. о. главы администрации Засечного сельсовета
В Пензенской области паводка пока нет — Неворотова
Прокуратура требует изменить сроки расселения дома на ул. Кулибина, 10
Насколько выгодны бонусные карты в продуктовых магазинах Пензы
В Пензе требуют закрыть «Современник»
Как ремонт техники втянул пензенцев в запутанную историю. Расследование
Пензенцев научат вести здоровый образ жизни

Прокуратура требует закрыть пензенский торговый центр «Урицкий»

5 апреля в 16:25 864 просмотра
«Урицкий» на улице Суворова нарушались требования законодательства о пожарной безопасности.

" data-title="Прокуратура требует закрыть пензенский торговый центр «Урицкий» — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенском торговом центре «Урицкий» на улице Суворова нарушались требования законодательства о пожарной безопасности.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в торговом центре без ключа не открываются двери эвакуационных выходов, отсутствует система автоматического пожаротушения, в подвале, где расположены торговые залы, нет системы противодымной вентиляции, а также в нескольких помещениях нет пожарных извещателей. Во время проверки также выяснилось, что разрешение на ввод в эксплуатацию здания этого торгового центра администрация города не выдавала.

«Многочисленные нарушения свидетельствуют о том, что использование торгового центра создает угрозу для жизни и здоровья работников и посетителей», — пояснили в ведомстве.

В результате прокуратура направила в суд иск о запрете «Сетевая компания» эксплуатировать здания торгового центра «Урицкий» до устранения нарушений.

Фотография: скриншот - https://www.google.ru/maps/@53.1997255,45.0273072,3a,55.2y,347.38h,91.53t/data=!3m7!1e1!3m5!1sdALcCNkoWb6ysA0ALvUvhA!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DdALcCNkoWb6ysA0ALvUvhA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D41.54038%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...