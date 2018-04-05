В Саратове из-за паводка приостанавливает работу миграционный центр

В Энгельсском районе Саратовской области из-за приостанавливает работу подразделение управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД.

Как сообщает «СарБК», это связано с неблагоприятной паводковой обстановкой. Речь идет о миграционном центре, расположенном в поселке Пробуждение, 4.

Информацию озвучили в пресс-службе ведомства. Когда работа центра будет возобновлена, не сообщили.