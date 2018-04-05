Делаем из яиц мультгероев вместе с ребенком. Мастер-класс
«Концертник». В «Захвате» мы давали людям свободу выражения. Интервью с А. Грушкиным
Рецензия на книгу «Человек, рисующий синие круги»
Онлайн-брифинг на тему: «Диспансеризация по полису ОМС»
Вам будет интересно
Наши новости
В Каменке в реке Атмис резко поднялся уровень воды
В Пензе робот провел на свинье операцию по удалению миомы матки
В Пензенской области ввели ограничение на въезд большегрузов
Пензенцам рассказали о преимуществах нового троллейбуса
В центре Пензы провалившийся люк создавал пробку
Прокуратура требует закрыть пензенский торговый центр «Урицкий»
С мебельной компании «Комфорт» потребовали 1,1 млн рублей за капремот
Панюхин жестко раскритиковал работу и. о. главы администрации Засечного сельсовета
В Пензенской области паводка пока нет — Неворотова
Прокуратура требует изменить сроки расселения дома на ул. Кулибина, 10

Пензячка отсудила у турагентства почти 100 тыс руб за испорченный отдых

5 апреля в 17:45 334 просмотра

Жительница Пензы отсудила у турагентства и туроператора компенсацию за испорченный отдых.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, в декабре 2016 года пензячка купила путевку во Францию, которая стоила 1774 евро. По ее просьбе турагентство забронировало четыре авиабилета. Когда женщина со своей семьей поехала в аэропорт, то на регистрации узнала, что ее сын не может лететь из-за того, что срок действия его загранпаспорта противоречит регламенту Евросоюза. В результате, туристам пришлось отказаться от поездки и вернуться домой.

Женщина подала на турагентство и туроператора в суд, потому что они должны были заранее проверить все документы и запретить поездку, обнаружив неполадки. Она просила взыскать с них 101 693 рубля убытков.

Ответчики не согласились с требованиями. Суд признал, что женщина вправе требовать возмещение 95 273 рублей.

В результате суд постановил взыскать с туристического агентства 8384 рубля на возмещение убытков и штраф — 4192 рубля, а с туристического оператора — 86 888 рублей убытков, 3000 рублей — на компенсацию морального вреда, и штраф — 44 944 рублей.

Кроме того, в бюджет Пензы с ответчиков взыскали госпошлину — 400 и 3107 рублей. Решение вступило в законную силу.


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...