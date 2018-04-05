Пензячка отсудила у турагентства почти 100 тыс руб за испорченный отдых

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, в декабре 2016 года пензячка купила путевку во Францию, которая стоила 1774 евро. По ее просьбе турагентство забронировало четыре авиабилета. Когда женщина со своей семьей поехала в аэропорт, то на регистрации узнала, что ее сын не может лететь из-за того, что срок действия его загранпаспорта противоречит регламенту Евросоюза. В результате, туристам пришлось отказаться от поездки и вернуться домой.

Женщина подала на турагентство и туроператора в суд, потому что они должны были заранее проверить все документы и запретить поездку, обнаружив неполадки. Она просила взыскать с них 101 693 рубля убытков.

Ответчики не согласились с требованиями. Суд признал, что женщина вправе требовать возмещение 95 273 рублей.

В результате суд постановил взыскать с туристического агентства 8384 рубля на возмещение убытков и штраф — 4192 рубля, а с туристического оператора — 86 888 рублей убытков, 3000 рублей — на компенсацию морального вреда, и штраф — 44 944 рублей.

Кроме того, в бюджет Пензы с ответчиков взыскали госпошлину — 400 и 3107 рублей. Решение вступило в законную силу.