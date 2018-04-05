Вологодское МЧС переведено в режим повышенной готовности

Как сообщает портал «35 медиа», на территории всего региона проводятся учения на объектах, где круглосуточно находятся десятки людей — больницы, интернаты, детские дома.

Для некоторых пациентов областной больницы накануне в середине дня прозвучала сирена — знак, что нужно эвакуироваться. Условный пожар возник в столовой одного из корпусов. Это лор-отделение и отделение сосудистой хирургии. Чтобы спастись, есть всего несколько минут, персонал помогает и контролирует процесс.

На отделении — 40 человек, эвакуируют всех, кроме недавно прооперированных — при учениях такое допустимо. Остальное же — как в реальной ситуации: сигнал поступает на пульт пожарных внезапно, они прибывают на место в необходимом обмундировании и все действия выполняют согласно инструкции.

Учения прошли и в доме ребенка. Пожарные прибывают через пять минут, полторы минуты — на прием и обработку сигнала, три с половиной — чтобы добраться до места.

«По прибытии наблюдался открытый огонь, все силы и средства были брошены на спасение детей и поиск очага пожара», — рассказал и. о. начальника пожарно-спасательной части № 3 по охране города Вологды Игорь Хенерин/

Правда, тревожить детей во время тихого часа не стали — отработали условный пожар со взрослыми. Двоих человек, по легенде, пришлось спасать.