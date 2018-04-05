Пензенцам рассказали о преимуществах нового троллейбуса (видео)

В Пензе появился новый троллейбус. В нем нет кондиционера и подъемного механизма для инвалидов и мам с колясками, зато есть целых три прибора для обогрева и современный асинхронный двигатель. Тестовая модель прибыла из Уфы, она на 90% состоит из российских комплектующих. По пензенским дорогам троллейбус будет ездить как минимум два месяца.

С первыми солнечными днями на улицы Пензы вышел яркий общественный транспорт, по маршруту № 7 двигается новый оранжевый троллейбус. Пока он катается в тестовом режиме, оценить его успели только водители. Говорят, что надо привыкнуть.

«Расположение кнопок другое, теперь они слева. Пока немного путаемся», — отметил водитель автобуса Сергей Семенов.

Зато в салоне все привычно: 27 сидячих мест и больше сотни стоячих, поручни, чтобы держаться, и три обогревателя, чтобы пассажиры не мерзли. Эта модель со средней высотой пола, она подходит для пензенских улиц, тротуаров и остановок. Тестовый экземпляр — самый первый образец уфимского завода. Два других троллейбуса этой же серии колесят по улицам северной столицы и Республики Башкортостан.

«Это базовая модель. Мы взяли ее на тестовое обслуживание на два-три месяца, Возможна пролонгация для того, чтобы понять технические характеристики машины и пригодность для города Пензы», — сказал исполнительный директор ООО «Городской электрический транспорт» Алексей Кузнецов.

Новый троллейбус стоит около пяти миллионов рублей с учетом субсидий. Это лучший вариант по соотношению цена/качество. Выбор на эту модель пал еще и потому, что она наиболее ремонтопригодна.

«Троллейбус производится на базе кузова «НЕФАЗ». В каждом городе, в котором ходят нефазовская техника, «КамАЗовские» автобусы, есть дилер, который может продать запчасти, помочь починить. В Пензе есть сервисная служба, которая готова приехать и помочь», — рассказал генеральный директор уфимского трамвайно-троллейбусного завод Денис Рассадников.

В новом троллейбусе установлены мощный асинхронный двигатель, электронная система привода и панель управления. Кроме того, машине требуется на 30% меньше электроэнергии. Если опытный образец оправдает ожидания, то его запустят в серийное производство, сообщает телеканал «Экспресс».