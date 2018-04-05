В Пензенской области ввели ограничение на въезд большегрузов (видео)

В Пензенской области заработал мобильный пункт весового контроля грузовых автомобилей. С его помощью дорожные службы следят за исполнением постановления правительства региона. Дело в том, что на время весенней распутицы в области введен запрет на движение транспорта с нагрузкой, превышающей четыре тонны на одну ось. Это сделано для того, чтобы сохранить дорожное покрытие.

С 25 марта в Пензенской области власти ввели ограничение на движение транспорта с нагрузкой на ось свыше четырех тонн. Передвижной пункт обслуживают два специалиста управления строительства и дорожного хозяйства. Задача того, кто работает на улице, — направить машину, чтобы ее колеса заехали на весы.

«Две пластины связаны проводами и подаются на компьютер, там выдается вес в данный момент времени, работаем только по осям», — объяснил сотрудник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Сергей Лебедев.

Первыми на процедуре взвешивания оказались большегрузы из соседних регионов. Иван Прокаев на «МАЗе» возит консервы из Нижнего Новгорода. Говорит, не ожидал, что попадет на проверку.

«Если я не увидел один знак, это повод разворачиваться и везти обратно груз в Нижний Новгород? Это как-то неправильно», — сказал он.

«Должны были элементарно залезть на сайт правительства Пензенской области, где четко написано, что в регионе с определенный период будут закрыты дороги. Надо получать специальное разрешение и спокойно передвигаться по территории той или иной области», — рассказал ведущий эксперт управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Сергей Бушев.

Те, у кого на руках специальное разрешение, едут дальше, как и те, кто везет семена, удобрения, почту, дорожно-строительную технику, на такие перевозки ограничение не распространяется. Остальные подпадают под штрафные санкции.

Если в течение года допустить аналогичное нарушение в любом регионе России, санкции ужесточаются на порядок. Средства, собранные от штрафов, поступают в Дорожный фонд региона и будут расходоваться на ремонт пензенских дорог, сообщает телеканал «Экспресс».